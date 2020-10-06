У Бішкеку протестувальники підпалили будівлю парламенту. Фото і відео

У столиці Киргизстану Бішкеку протестуввальники підпалили будівлю раніше захопленого парламенту, де також знаходиться адміністрація президента.

Вогонь охопив по кілька кабінетів на четвертому, п'ятому, шостому і сьомому поверхах, повідомляє 24.kg (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

За словами мітингувальників, хтось спеціально підпалив один кабінет, потім вогонь поширився на інші приміщення.

На місце події прибули пожежники. Про потерпілих нічого не повідомляється.

Станом на 06:00 ранку 6 жовтня пожежу в Білому Домі Киргизстану загасили, повідомляє "Sputnik Киргизстан" в телеграм.

Нагадаємо, що учасники протесту, які виступили проти результатів виборів, захопили будівлю парламенту. Крім того, вони увірвалися в будівлю Держкомітету з нацбезпеки і вивели звідти колишнього главу держави Алмазбека Атамбаєва.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в понеділок, 5 жовтня, на наступний день після парламентських виборів в Киргизстані, люди вийшли на акцію протесту на площу Ала-Тоо в Бішкеку і ряді інших міст країни.

Учасники мітингу виступили проти попередніх підсумків голосування, згідно з якими більшість голосів отримали провладна партія "Бірімдік" і "Мекен Киргизстан".

В результаті між протестувальниками і силовиками відбулися зіткнення, в результаті яких постраждали близько 130 осіб.