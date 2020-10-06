У Бішкеку мітингувальники захопили урядові будівлі і звільнили Атамбаєва. Фото та відео

У столиці Кирзистана учасники протесту, які виступили проти результатів виборів, захопили будівлю парламенту (Білий дім), у якому також знаходиться адміністрація президента. Також вони увірвалися до будівлі Держкомітету з нацбезпеки і вивели звідти експрезидента Алмазбека Атамбаєва.

Вони увійшли туди близько опівночі 5 жовтня (за київським часом), але будівля виявилася порожньою, пише "Інтерфакс" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Протестувальники захопили пожежну машину і на ній, протаранивши ворота, в'їхали на територію перед будівлею.

Коли вони увійшли до парламенту, там нікого не виявилося. При цьому, люди закликали один одного не грабувати будинок і нічого не ламати в ньому.

Очевидцям вдалося зняти як до цього з території виїхала колона машин.

За даними РИА Новости, частина протестувальників попрямували до будівлі Державного комітету національної безпеки, де під вартою перебуває експрезидент Алмазбек Атамбаєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в понеділок, 5 жовтня, наступного дня після парламентських виборів в Киргизстані, люди вийшли на акцію протесту на площу Ала-Тоо в Бішкеку і ряді інших міст країни.

Учасники мітингу виступили проти попередніх підсумків голосування, згідно з якими більшість голосів отримали провладна партія "Бірімдік" і "Мекен Киргизстан".

В результаті між протестуючими і силовиками відбулися сутички, внаслідок яких постраждало близько 130 осіб.