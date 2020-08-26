У білоруського опозиціонера Цепкала заарештували пилосос і телевізор

Після обшуку в будинку білоруського опозиціонера Валерія Цепкала силовики заарештували пилосос і телевізор.

Про це він повідомив 26 серпня в своєму Twitter. Подробиці арешту майна опозиціонер не озвучив.

"За диваном знайшли пил. За цим фактом проводиться перевірка, пилосос викликаний в СК як свідок", – іронічно додав Цепкало.

Як повідомило TUT.BY, раніше про обшук заявила дружина Цепкала Вероніка. Вона також зазначила, що подробиць не знає, але очевидно, що це політичне замовлення. Також жінка додала, що їхню нерухомість заарештували. Хто саме проводить обшук, також невідомо.

Керівник пресслужби екскандидата в президенти Олексій Урбан повідомив порталу onliner.by, що в будинку Цепкала живе родичка сім'ї, оскільки подружжя перебуває за кордоном.

"Вона перелякалася і навіть не подивилася в документи, які їй пред'явили", – сказав Урбан.

Він додав, що, оскільки обоє перебувають за кордоном, дізнатися подробиці і причини обшуків складно. Інших подробиць інциденту не наводиться.

Білоруський опозиціонер повідомив про арешт його майна (Twitter Валерія Цепкала)

Як повідомляв OBOZREVATEL, опозиційних до влади Білорусі екскандидата в президенти країни Валерія Цепкала і творця Telegram-каналу Nexta Степана Путіла оголосили в розшук у Росії.