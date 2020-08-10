У білорусів без Лукашенка будуть тільки два варіанти, – Портников
Білорусь, вибудувана президентом Олександром Лукашенком, вже приречена.
Таку думку висловив в колонці на Espreso.tv журналіст Віталій Портников. За його словами, Білорусь зруйнується в будь-якому випадку просто тому, що не була ніякою державою, а була просто володінням Лукашенка.
"У нього немає реальної інфраструктури, як не було реальної інфраструктури в України Януковича. Білорусь, в якій її жителі перебували протягом 1991-2020 років, просто лусне, як повітряна кулька. І її жителі опиняться на будівництві, де у кожного буде свій цегла, а з цегли потрібно буде побудувати один будинок для всіх", – зазначив Портников.
Він вважає, що у цій новій Білорусі будуть тільки два варіанти: або вже найближчим часом стати частиною Російської Федерації, або відбитися від Росії і почати будувати нову державу, яка розірве союз з Росією і буде розраховувати на інтеграцію з ЄС і НАТО.
"Правління Лукашенка просто дозволяло білорусам відкладати цей вибір, банальний вибір між добром і злом, між існуванням і зникненням. Але тепер білоруському народові доведеться його зробити", – завершив журналіст.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
за попередніми даними Центральної виборчої комісії Білорусі, на президентських виборах переміг чинний глава держави Олександр Лукашенко.
Разом з тим, його головна конкурентка Світлана Тихановська повідомила, що впевнена у своїй перемозі.
Увечері по всій Білорусі спалахнули протести. Під час розгону мітингувальників силовики стріляли гумовими кулями. Трьох поранених забрала "швидка". Також ОМОН застосовував світло-шумові гранати. Один з демонстрантів загинув.
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