У білорусів без Лукашенка будуть тільки два варіанти, – Портников

Білорусь, вибудувана президентом Олександром Лукашенком, вже приречена.

Таку думку висловив в колонці на Espreso.tv журналіст Віталій Портников. За його словами, Білорусь зруйнується в будь-якому випадку просто тому, що не була ніякою державою, а була просто володінням Лукашенка.

"У нього немає реальної інфраструктури, як не було реальної інфраструктури в України Януковича. Білорусь, в якій її жителі перебували протягом 1991-2020 років, просто лусне, як повітряна кулька. І її жителі опиняться на будівництві, де у кожного буде свій цегла, а з цегли потрібно буде побудувати один будинок для всіх", – зазначив Портников.

Він вважає, що у цій новій Білорусі будуть тільки два варіанти: або вже найближчим часом стати частиною Російської Федерації, або відбитися від Росії і почати будувати нову державу, яка розірве союз з Росією і буде розраховувати на інтеграцію з ЄС і НАТО.

"Правління Лукашенка просто дозволяло білорусам відкладати цей вибір, банальний вибір між добром і злом, між існуванням і зникненням. Але тепер білоруському народові доведеться його зробити", – завершив журналіст.

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