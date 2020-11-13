У Білорусі зворушливо попрощалися з хлопцем, який помер після побиття силовиками. Фото і відео

У п'ятницю, 13 листопада, в різних містах Білорусі попрощалися з 31-річним Романом Бондаренком, який помер після побиття силовиками на Площі змін у Мінську.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, на Площі змін зібралися сотні людей. Вони зробили імпровізований вівтар зі свічками та квітами (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Також діти приносять іграшки до місця пам'яті Романа Бондаренка.

В інших містах небайдужі жителі вишикувалися в тисячі живих ланцюгів солідарності. У Могильові ОМОН зажадав від людей розійтися.

На Площі змін зібралися сотні людей Telegram "Страна для жизни"

Діти приносять іграшки до місця пам'яті Романа Бондаренка Telegram "Беларусь головного мозга"

Білорусі приносять квіти і свічки Telegram "Беларусь головного мозга"

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Роман Бондаренко помер після побиття Telegram "Беларусь головного мозга"

З Бондаренком прощаються в різних містах Білорусі Telegram "Беларусь головного мозга"

Нагадаємо, увечері 11 листопада люди в цивільній формі і масках приїхали на Площу змін, щоб зняти біло-червоно-білі стрічки. Люди з навколишніх будинків спробували дізнатися у них, що відбувається, і у дворі почався конфлікт.

"Між людиною в масці і невідомим хлопцем зав'язалася якась словесна перепалка, Рома в ній не брав участі, він стояв поруч і слухав. Потім він щось сказав, і чоловік у масці запитав: "Ти чого борзий такий?" Відштовхнув Рому ближче до мурала, той намагався ухилитися, але невідомий схопив його і з усієї сили відкинув до гірки на майданчику. Він сильно вдарився головою", – цитує Tut.by одну зі свідків події.

За словами сусідів, після цього Бондаренка затримали, посадили в мікроавтобус і відвезли.

"Мама вранці їздила в лікарню до Романа. Стан дуже важкий, лікарі сказали, що шанс вижити один з тисячі. Потрібна додаткова операція, але в цьому стані брат її не переживе. Потрібно чекати, поки піде на поправку. Мамі дозволили побачити Романа, ненадовго пустили в реанімацію, він у комі. Підключений до різних апаратів, весь в пов'язках і синцях", – розповіла сестра постраждалого Ольга Кучеренко ще до того, як стало відомо про його смерть.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пізніше родичі повідомили, що увечері 12 листопада Бондаренко помер від отриманих травм.