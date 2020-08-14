У Білорусі знайшли "слід Бандери" у "організатора" протесту. Відео обшуків

В ефірі державного телеканалу "Беларусь 1" вийшов сюжет про затриманого нібито опозиційного активіста Юрія Воскресенського, в ході обшуку у якого знайшли гаманець з тисненням СБУ і календариком зі Степаном Бандерою.

На відео Воскресенського називають організатором протестних акцій в одному з мікрорайонів Мінська Уруччі і координатором зі штабу опозиціонера Віктора Бабаріко.

Під час сюжету Воскресенський розповів про те, що мав контакти з московськими політологами, які запропонували йому збирати інформацію про суспільно-політичну ситуацію в Білорусі з Telegram-каналів.

Також в сюжеті показали кадри приміщення, в якому на підлозі лежать протигази, будівельні каски, книги, фотографії та муляжі гранат. Що це за приміщення і у кого були вилучені ці предмети, в сюжеті не уточнили.

Також не зрозумілий зв'язок між тим, про що розповідає Воскресенський, і показаним крупним планом гаманцем з емблемою СБУ і календариком з фото Степана Бандери.

"Ця людина, як видно з його розповіді, усвідомила, що її обдурили. Було б чудово, щоб це зрозуміли і інші наші громадяни, яких активно вводять в оману. Не треба бути великим аналітиком, щоб побачити паралелі і перетини між координатором і його босом Бабаріко, і їхніми кураторами", – сказала в підводці до сюжету ведуча програми новин.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, білоруська та російська пропаганда дійшла висновку, що в масових протестах в Мінську та інших містах Білорусі нібито замішана Україна і США.