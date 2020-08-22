У Білорусі знайшли мертвим зниклого демонстранта

Марина Погорілко Світ 22:19, 22.08.2020 Оновлено: 22:22, 22.08.2020

Зниклий 12-го серпня в Мінську (Білорусь) демонстрант Микита Кривцов знайдений мертвим у Партизанському районі міста.

Як повідомляє опозиційна білоруський Telegram-канал NEXTA Live, його сильно побите тіло знайшли в петлі в лісопарку на вулиці Парниковій.

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