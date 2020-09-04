У Білорусі злили "перехоплені переговори Німеччини і Польщі" про Навального. Відео

Лукашенко раніше говорив про перехоплення переговорів Варшави і Берліна.

У мережі оприлюднили нібито перехоплені переговори між "представниками Німеччини і Польщі", які стосуються російського опозиціонера Олексія Навального.

Запис опублікував Telegram-канал "Пул Першого", який називають близьким до пресслужби Олександра Лукашенка (щоб послухати його, доскрольте до кінця сторінки).

На запису можна почути два чоловічих голоси, які нібито є "представниками Берліна і Варшави". Перший говорить, що всі матеріали у справі Навального готові і передані канцлерці Німеччини Ангелі Меркель. Також він зазначає, що йде війна, на якій усі засоби гарні.

Другий розповідає про необхідність "втопити" президента Росії Володимира Путіна у внутрішніх проблемах, щоб "відбити йому бажання пхати носа в справи Білорусі". Також він додає, що справи на білоруському напрямку "йдуть не дуже", оскільки Лукашенко виявився "міцним горішком".

Варто зазначити, що достовірність вказаних переговорів не підтверджено.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Лукашенко назвав фальсифікацією озвучену канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель інформацію про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального речовиною "Новачок".

Він зазначив, що Мінськ перехопив переговори Берліна і Варшави до офіційної заяви Меркель.

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