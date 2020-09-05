У Білорусі зібралися на нові акції протесту, є затримані

У суботу, 5 вересня, в столиці Білорусі Мінську зібралися нові акції протесту, в результаті яких затримано 30 осіб.

Про це повідомив "Інтерфакс" із посиланням на офіційного представникцю ГУВС Мінміськвиконкому Наталю Ганусевич. Вона зазначила, що затримані доставлені до територіальних РУВС для подальшого розгляду (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Усі ці громадяни демонстрували недержавну символіку, вигукували гасла. Міліція на це реагувала", – заявила Ганусевич.

Нагадаємо, в Білорусі тривають акції протесту проти влади Олександра Лукашенка, який займав пост президента п'ять термінів поспіль. У наймасштабніших протестних акціях в історії країни взяли участь сотні тисяч осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL: