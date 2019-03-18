У Білорусі журналісти оголосили бойкот російському послу через Крим: що трапилося

Білоруські ЗМІ відмовилися від участі в прес-конференції з послом Росії в Білорусі Михайлом Бабичем, присвяченій п'ятиріччю анексії Криму.

"Ми не хочемо, щоб присутність наших журналістів там була витлумачена нашими читачами, як підтримка однієї з позицій щодо подій у Криму в 2014 році", — йдеться в заяві редакцій.

Зокрема, серед тих, кого не буде на заході, — інтернет-портал TUT.BY, "Європейське радіо для Білорусі", інформаційне агентство БелаПАН, газети "Наша Нива" і "Народна воля".

Михайло Бабич kremlin.ru

У заяві підкреслюється, що рішення не означає ігнорування посла Росії.

"Ми підкреслюємо, що це рішення в жодному разі не означає ігнорування посла Росії або відсутність інтересу до його позиції. Ми готові зустрітися з паном послом в форматі прес-конференції або окремих інтерв'ю щодо теми білорусько-російських відносин, поставити всі цікаві для нас запитання і донести до наших читачів його відповіді", — додали представники ЗМІ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Навколо скандального російського посла в Мінську Михайла Бабича, котрий висловлювався про входження Білорусі до складу РФ, виник ажіотаж.

Після слів дипломата МЗС Білорусі різко відповіло йому, вказавши, що варто розуміти різницю між федеральним округом і незалежною державою.

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