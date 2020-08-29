У Білорусі жінки вийшли на марш солідарності, є затримані. Фото та відео

Кирило Лютий Світ 16:30, 29.08.2020 Оновлено: 17:14, 29.08.2020

У суботу, 29 серпня, у столиці Білорусі Мінську почався жіночий марш солідарності.

Хода у столиці почалася о 16:00 на площі Перемоги, після чого протестувальники проти чинної влади почали рух до площі Незалежності (щоб подивитися відео та фото, доскрольте до кінця сторінки).

Жінки вийшли з плакатами, біло-червоно-білими прапорами, які Лукашенко напередодні пов'язав із Гітлером, і кричать "Живе Білорусь".

"Радіо Свобода Білорусь" повідомило, що ледве встиг початися марш, як пішли перші затримання учасників протесту. Людина в чорному затримала навіть їхнього журналіста, це сталося в прямому ефірі.

О 16:35 на вхід і вихід закрили станції метро Жовтнева, Купаловська, Площа Леніна і Площа Перемоги. Потяги на них слідують без зупинки. Метрополітен повідомив, що це зробили в цілях забезпечення безпеки пасажирів, і приносить вибачення за тимчасові незручності.

ОМОН не дав протестувальникам пройти проспектом Незалежності, тому вони розвернулися і пішли в сторону Уруччя.

Марш солідарності почався о 16:00
Telegram-канал TUT.BY новини
Жінки вийшли на протести проти влади
Telegram-канал TUT.BY новини
ЗМІ заявили про перші затримання
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На акції багато правоохоронців
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ОМОН заважає учасникам протесту
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Мінськ охопили нові акції протесту
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Марш солідарності проводиться і в інших містах Білорусі
Telegram-канал TUT.BY новини
Жінки протестують проти влади
Telegram-канал TUT.BY новини
Автозаки, як завжди, теж на місці
Telegram-канал TUT.BY новини
Марш солідарності почався на площі Перемоги
Telegram-канал TUT.BY новини
Жінки в Мінську вийшли на протест
Скріншот із відео

Як писав OBOZREVATEL, на тлі протестів у Білорусі в мережі спливло історичне відео того, як її лідер Олександр Лукашенко вперше присягав на вірність країні і громадянам саме під біло-червоно-білим прапором.

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