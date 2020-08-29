У Білорусі жінки вийшли на марш солідарності, є затримані. Фото та відео
У суботу, 29 серпня, у столиці Білорусі Мінську почався жіночий марш солідарності.
Хода у столиці почалася о 16:00 на площі Перемоги, після чого протестувальники проти чинної влади почали рух до площі Незалежності (щоб подивитися відео та фото, доскрольте до кінця сторінки).
Жінки вийшли з плакатами, біло-червоно-білими прапорами, які Лукашенко напередодні пов'язав із Гітлером, і кричать "Живе Білорусь".
"Радіо Свобода Білорусь" повідомило, що ледве встиг початися марш, як пішли перші затримання учасників протесту. Людина в чорному затримала навіть їхнього журналіста, це сталося в прямому ефірі.
О 16:35 на вхід і вихід закрили станції метро Жовтнева, Купаловська, Площа Леніна і Площа Перемоги. Потяги на них слідують без зупинки. Метрополітен повідомив, що це зробили в цілях забезпечення безпеки пасажирів, і приносить вибачення за тимчасові незручності.
ОМОН не дав протестувальникам пройти проспектом Незалежності, тому вони розвернулися і пішли в сторону Уруччя.
Як писав OBOZREVATEL, на тлі протестів у Білорусі в мережі спливло історичне відео того, як її лідер Олександр Лукашенко вперше присягав на вірність країні і громадянам саме під біло-червоно-білим прапором.