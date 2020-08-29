У Білорусі жінки вийшли на марш солідарності, є затримані. Фото та відео

У суботу, 29 серпня, у столиці Білорусі Мінську почався жіночий марш солідарності.

Хода у столиці почалася о 16:00 на площі Перемоги, після чого протестувальники проти чинної влади почали рух до площі Незалежності (щоб подивитися відео та фото, доскрольте до кінця сторінки).

Жінки вийшли з плакатами, біло-червоно-білими прапорами, які Лукашенко напередодні пов'язав із Гітлером, і кричать "Живе Білорусь".

"Радіо Свобода Білорусь" повідомило, що ледве встиг початися марш, як пішли перші затримання учасників протесту. Людина в чорному затримала навіть їхнього журналіста, це сталося в прямому ефірі.

О 16:35 на вхід і вихід закрили станції метро Жовтнева, Купаловська, Площа Леніна і Площа Перемоги. Потяги на них слідують без зупинки. Метрополітен повідомив, що це зробили в цілях забезпечення безпеки пасажирів, і приносить вибачення за тимчасові незручності.

ОМОН не дав протестувальникам пройти проспектом Незалежності, тому вони розвернулися і пішли в сторону Уруччя.

Марш солідарності почався о 16:00 Telegram-канал TUT.BY новини

Жінки вийшли на протести проти влади Telegram-канал TUT.BY новини

ЗМІ заявили про перші затримання Telegram-канал TUT.BY новини

На акції багато правоохоронців Telegram-канал TUT.BY новини

ОМОН заважає учасникам протесту Telegram-канал TUT.BY новини

Мінськ охопили нові акції протесту Telegram-канал TUT.BY новини

Марш солідарності проводиться і в інших містах Білорусі Telegram-канал TUT.BY новини

Жінки протестують проти влади Telegram-канал TUT.BY новини

Автозаки, як завжди, теж на місці Telegram-канал TUT.BY новини

Марш солідарності почався на площі Перемоги Telegram-канал TUT.BY новини

Жінки в Мінську вийшли на протест Скріншот із відео

Як писав OBOZREVATEL, на тлі протестів у Білорусі в мережі спливло історичне відео того, як її лідер Олександр Лукашенко вперше присягав на вірність країні і громадянам саме під біло-червоно-білим прапором.

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