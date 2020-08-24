У Білорусі жертв тортур стали таємно вивозити за місто із СІЗО – росЗМІ

У столиці Білорусі Мінську працівники ізолятора тимчасово тримання нібито почали вивозити за місто сильно побитих затриманих людей.

Цей ІТТ, зокрема, розташований на вулиці Окрестіна й прозвано "тортурним" за жорстокість щодо ув'язнених. Про це пише "Лента.ру", посилаючись на інформацію свого кореспондента, який перебуває в розбитому біля стін установи волонтерському таборі.

Зокрема, одна з волонтерок зазначила, нібито через те, що події тут привернули увагу преси та громадськості, жертв катувань перестали випускати з воріт ізолятора, "де на них одразу звернуть увагу".

"В'язнів у найгіршому стані таємно вивозять за місто, в район МКАД, іноді просто на вулицю, подалі від ІТТ, і викидають із автозаків", – наводить видання слова свідка цих подій.

Співрозмовниця також додала, що волонтерські автомобілі йдуть за автозаками і підбирають людей.

"Але на днях одного водія просто обстріляли", – підкреслила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у білоруській столиці Мінську 22 серпня відбулася мирна акція проти насильства з боку силовиків. Демонстранти зібралися біля Центру ізоляції правопорушників на Окрестіна, щоб нагадати про побиття затриманих учасників протесту 9-11 серпня.