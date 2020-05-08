Президент Білорусі Олександр Лукашенко не введе карантин в країні і не "відступить", навіть якщо покладе половину країни.

Про це заявив білоруський лікар з Гродно Олександр Лобан в інтерв'ю "Апострофу". За його словами, глава держави не вміє змінювати свої рішення.

Олександр Лукашенко ТАСС

"Як кажуть, в шахи з голубом грати неможливо – він зіб'є всі фігури крилом, напаскудить на дошку і полетить. Так само і Лукашенко. Йому наплювати на все, він творить все, що хоче. Зараз йому хочеться бути крутим пацаном на районі, який нічого не боїться", – сказав лікар.

Лобан не сумнівається, що європейські країни, бачачи ситуацію в Білорусі, закриють кордони, і людина з білоруським паспортом нікуди не зможе виїхати.

Як писав OBOZREVATEL раніше, лікар з Білорусі розповів про сотні загиблих від коронавірусу.