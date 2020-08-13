У Білорусі заявили про свідчення Тихановської проти свого штабу: соратники нібито планували її вбити

Тихановська дала свідчення на членів свого штабу, пишуть провладні білоруські ЗМІ. (belsat.eu)
У Білорусі заявили, нібито кандидатка в президенти Світлана Тихановська, яка залишила країну після виборів, дала свідчення на членів власного штабу.
Відповідну інформацію розповсюдив провладний білоруський Telegram-канал "Жовті сливи". Його автори, не вказуючи жодного джерела, пишуть, начебто в КДБ опозиціонерці давали прослухати запис, на якому "соратники планували її вбити".
"Голоси всіх учасників розмов на записах нею ідентифіковано. Прізвища нею названо і підтверджено. Готується реєстрація кримінальних проваджень за статтею "Вбивство, підготовка вбивства", – стверджується в повідомленні.
Скриншот (Telegram-канал "Жовті сливи")
Зауважимо, що напередодні цей же Telegram-канал, без посилання на джерела, першим опублікував відео зізнань Тихановської в кабінеті голови ЦВК. На ньому, нагадаємо, вона читала із аркуша заздалегідь написаний текст, закликаючи білорусів не брати участі в протестних мітингах.
Скриншот повідомлення (Telegram-канал "Жовті сливи")
Як повідомляв OBOZREVATEL:
головна конкурентка Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська виїхала з Білорусі до Литви.
Глава Міністерства закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що вона перебуває на волі та в безпеці в його країні. Також він зазначив, що Тихановську силоміць утримували в Білорусі до того, як вона прибула в Литву.
Сама Тихановська заявила, що виїхала з Білорусі до Литви заради своїх дітей.
Пізніше кандидатка в президенти Білорусі виступила з новим відеозверненням, в якому, читаючи текст з папірця, закликала демонстрантів закінчити акції протесту.
ЗМІ допустили, що послання Тихановської було записано в кабінеті глави ЦВК Білорусі Лідії Єрмошиної. Доказом слугує аналогічний диван і жалюзі з різних кадрів.
Прикордонники Білорусі оприлюднили відео того, як Тихановська залишала країну, яку сколихнули протести.
Пізніше в МЗС Литви анонсували нове звернення суперниці глави Білорусі Олександра Лукашенка на президентських виборах Світлани Тихановської.