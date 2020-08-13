У Білорусі заявили про свідчення Тихановської проти свого штабу: соратники нібито планували її вбити

Тихановська дала свідчення на членів свого штабу, пишуть провладні білоруські ЗМІ. (belsat.eu)

У Білорусі заявили, нібито кандидатка в президенти Світлана Тихановська, яка залишила країну після виборів, дала свідчення на членів власного штабу.

Відповідну інформацію розповсюдив провладний білоруський Telegram-канал "Жовті сливи". Його автори, не вказуючи жодного джерела, пишуть, начебто в КДБ опозиціонерці давали прослухати запис, на якому "соратники планували її вбити".

"Голоси всіх учасників розмов на записах нею ідентифіковано. Прізвища нею названо і підтверджено. Готується реєстрація кримінальних проваджень за статтею "Вбивство, підготовка вбивства", – стверджується в повідомленні.

Скриншот (Telegram-канал "Жовті сливи")

Зауважимо, що напередодні цей же Telegram-канал, без посилання на джерела, першим опублікував відео зізнань Тихановської в кабінеті голови ЦВК. На ньому, нагадаємо, вона читала із аркуша заздалегідь написаний текст, закликаючи білорусів не брати участі в протестних мітингах.

Скриншот повідомлення (Telegram-канал "Жовті сливи")

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