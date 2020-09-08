У Білорусі заявили про спробу втечі Колесникової в Україну. Відео

У Білорусі заявили, що Іван Кравцов, Марія Колесникова і Антон Родненков намагалися втекти в Україну. (newbelarus.vision)

Члени Координаційної ради щодо захоплення влади в Білорусі Антон Родненков та Іван Кравцов нібито втекли в Україну в ніч на 8 вересня.

Водночас їхню колегу Марію Колесникову було затримано на кордоні, повідомляють білоруські ЗМІ. У мережі з'явилося і відео того, як авто з опозиціонерами покидало територію країни (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, Telegram-канал "ATN_NEWS" пише, нібито на фоні чуток про викрадення Колесникової, вона і двоє її колег, "відключивши телефони, потайки вийшли до білорусько-українського кордону".

"Дочекавшись ночі, як і належить жанру темної справи, учасники вирішують прориватися на ту сторону. Саме прориватися! Втікачі пройшли прикордонний та митний контроль, а під час огляду авто в них здали нерви. Різко рвонувши в сторону України, вони мало не збили прикордонника. Водночас Колесникову буквально викинули з автомобіля", – йдеться в повідомленні.

Марія Колесникова та Антон Родненков. Коммерсантъ

Там додали, що в результаті у Родненкова і Кравцова вийшло втекти, а Колесникову "затримали прямо на кордоні, втікачів шукають разом з українцями". У мережі опублікували і відео "прориву", хоча на кадрах не видно ні Колесникової, ні її колег.

Зі свого боку офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський запевнив, що всі троє покинули територію Білорусі.

"Марія Колесникова, Антон Родненков і Іван Кравцов пройшли прикордонний контроль і відправилися в бік України", – цитує його слова Telegram-канал "TUT.BY новини".

Також у мережі з'явилося відео зізнання Кравцова про те, що він із колегами має намір виїхати з країни.

"Я вирішив покинути територію країни. Зараз ми, зокрема й Марія Колесникова, будемо перетинати кордон Республіки Білорусь і покинемо її на деякий час", – сказав Кравцов.

Кравцов заявив про намір виїхати з Білорусі. Скриншот з відео

Пізніше телеканал "Білорусь 1" в своєму Telegram теж повідомив, що Антон Родненков і Іван Кравцов "цієї ночі втекли за кордон".

"Зараз вони перебувають на території України. Їхня колега Марія Колесникова намагалася незаконно покинути територію Республіки Білорусь, але була затримана на кордоні", – повторило ЗМІ вже озвучену інформацію.

Щоправда, наголошується, що в Держприкордонкомітеті знову ж таки не змогли її підтвердити, повторивши, що прикордонний контроль пройшли всі троє білорусів.

Скриншот повідомлення. Telegram-канал "ATN_NEWS"

Скриншот. Telegram-канал "TUT.BY новини"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 вересня в центрі Мінська (Білорусь) нібито викрали членкиню Координаційної ради Марію Колесникову. Однак в поліції спростували свою причетність.

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