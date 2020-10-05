У Білорусі заявили про початок другої хвилі коронавірусу

У Білорусі вже можна говорити про початок другої хвилі епідемії коронавірусу.

Таку заяву зробив 5 жовтня начальник головного управління організації медичної допомоги Міністерства охорони здоров'я країни Олександр Пацеєв, передає БЕЛТА. Він зазначив, що зараз триває зростання захворюваності.

"Останнім часом ми бачимо, що зростання захворюваності триває. І вже зараз можна говорити, що це друга хвиля. Ми спостерігаємо аналогічну картину в інших країнах Європи і світу. Це пов'язано з нормальним перебігом захворюваності, з характеристиками вірусу", – сказав Пацеєв.

Він запевнив, що в Білорусі відпрацьована "вся система, всі алгоритми надання медичної допомоги, всі клінічні протоколи".

"Ми створили систему, яка показала свою ефективність. У нас є чіткі розділення потоків пацієнтів за тяжкістю захворювання. Ліжкового фонду достатньо. Достатні потужності анестезіолого-реанімаційної служби, ШВЛ. За останні декілька місяців значно покращилася ситуація щодо забезпечення кисневими точками. Система охорони здоров'я в цілому готова до роботи. Професіонали знають протоколи, у них є досвід роботи", – заявив чиновник.

Він також повідомив, що система охорони здоров'я Білорусі забезпечена ліками для надання медичної допомоги. Для співробітників є достатньо засобів індивідуального захисту. "З точки зору профілактики необхідно те, про що ми говорили і раніше, це соціальне дистанціювання і носіння засобів індивідуального захисту", – додав Пацеєв.

Відзначимо, за даними Worldometers, станом на ранок 5 жовтня, Білорусь займає 48-е місце за кількістю випадків коронавірусу з показником 80 295 хворих з початку пандемії.

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