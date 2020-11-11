У Білорусі завели 900 кримінальних справ на опозицію та демонстрантів – правозахисники

У Білорусі порушили 900 кримінальних справ проти кандидатів на президентських виборах, співробітників штабів і учасників протестів.

Такі дані за шість місяців починаючи з травня оприлюднив правозахисний центр "Весна". Також були затримані тисячі людей.

Зазначається, що справи відкривали за статтями про масові заворушення, опір силовикам, насильство щодо правоохоронців, а також про організацію або участь в порушенні громадського порядку.

Також правозахисники зазначили, що за вказаний період було затримано 16 тисяч демонстрантів.

Нагадаємо, що в Білорусі після виборів президента почалися масові протести, під час яких силовики жорстко затримували демонстрантів, які вийшли проти незаконно обраного президента Олександра Лукашенка. Більшість країн не визнали результати голосування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЄС і Канада ввели санкції проти білоруських чиновників, в тому числі і стосовно Лукашенка.