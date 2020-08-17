У Білорусі затримали співробітника заводу, який розлютив Лукашенка

У Мінську затримали співробітника Мінського заводу колісних тягачів (МЗКТ) Андрія Судаму, який знімав на телефон емоційне спілкування робітників і Олександра Лукашенка, який п'ятий термін поспіль перебуває на посаді президента Білорусі.

Про це повідомили в правозахисному центрі Вясна. Також за даними активістів, затримано ще кілька працівників заводу.

Затримані пробули в Заводському РВВС кілька годин, потім були відпущені. У поліції їх допитали і перевірили телефони.

Під час візиту Лукашенка на МЗКТ між ним і кількома робочими стався словесний конфлікт.

Лукашенко підійшов до натовпу, що запропонував йому "застрелитися". Те, що відбувалося, знімав один із співробітників заводу.

"Якщо хоч один спровокує щось тут, розберемося жорстоко. Тому будь мужиком. Вас натовп, а я один. Опусти телефон!" – жорстко звернувся він до протестувальника.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, працівники Мінського заводу колісних тягачів криками "Йди!" і "Геть!" змусили Олександра Лукашенка, який перебуває на посаді президента країни вже п'ятий термін поспіль, поспішно завершити візит на підприємство.

Нагадаємо, що легітимність чергового переобрання Лукашенка на шостий термін президентства ставиться під сумнів не тільки громадськістю, а й спостерігачами на виборах, які пройшли 9 серпня.