У Білорусі затримали понад 300 осіб, які протестували через вибори. Фото та відео
У Білорусі більше 300 осіб затримали під час протестів проти відмови в реєстрації кандидатів у президенти Віктора Бабарика та Валерія Цапкала.
Затримання білорусів пройшли по всій країні. Найбільше затримань провели в столиці Мінську, також людей поліція затримувала в Гомелі, Пружанах, Солігорськ, Бобруйську, Стовбпцях і Гродоно, передає "Радіо Свобода".
Силові затримання проводив білоруський ОМОН. Відзначається, що силовики буквально закидали людей в автозаки.
У пресслужбі МВС Білорусі повідомили, що протести в країні спровокували люди, що "знаходяться за кордоном". Також в міністерстві додали, що в результаті бійки шість міліціонерів отримали травми, з них четверо госпіталізовані.
За фактами "участі в групових діях, що грубо порушують громадський порядок" розпочато кримінальну справу. Затриманих білорусів притягнули до адміністративної відповідальності.
"В даний момент проводяться невідкладні слідчі дії у взаємодії з працівниками органів внутрішніх справ та Державного комітету судових експертиз. Всі відеоматеріали, розміщені в Інтернеті, долучені до матеріалів кримінальної справи і зараз вивчаються слідчими", – повідомляє Слідком Білорусі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Білорусі пройшли стихійні акції протесту після того, як ЦВК відмовилася зареєструвати незалежних кандидатів в президенти.