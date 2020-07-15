У Білорусі затримали понад 300 осіб, які протестували через вибори. Фото та відео

У Білорусі більше 300 осіб затримали під час протестів проти відмови в реєстрації кандидатів у президенти Віктора Бабарика та Валерія Цапкала.

Затримання білорусів пройшли по всій країні. Найбільше затримань провели в столиці Мінську, також людей поліція затримувала в Гомелі, Пружанах, Солігорськ, Бобруйську, Стовбпцях і Гродоно, передає "Радіо Свобода".

Силові затримання проводив білоруський ОМОН. Відзначається, що силовики буквально закидали людей в автозаки.

Затримання в Білорусі

У пресслужбі МВС Білорусі повідомили, що протести в країні спровокували люди, що "знаходяться за кордоном". Також в міністерстві додали, що в результаті бійки шість міліціонерів отримали травми, з них четверо госпіталізовані.

За фактами "участі в групових діях, що грубо порушують громадський порядок" розпочато кримінальну справу. Затриманих білорусів притягнули до адміністративної відповідальності.

Затримання людей в Білорусі

"В даний момент проводяться невідкладні слідчі дії у взаємодії з працівниками органів внутрішніх справ та Державного комітету судових експертиз. Всі відеоматеріали, розміщені в Інтернеті, долучені до матеріалів кримінальної справи і зараз вивчаються слідчими", – повідомляє Слідком Білорусі.

ОМОН

Протести в Білорусі

ОМОН затримує протестувальників

ОМОН

Протести в Білорусі

Протестна акція

Протест в Білорусі

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Білорусі пройшли стихійні акції протесту після того, як ЦВК відмовилася зареєструвати незалежних кандидатів в президенти.