У Білорусі "затримали" начальницю штабу конкурентки Лукашенка: названо причину

У Мінську вранці в четвер, 6 серпня, затримали довірену особу й начальницю штабу кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської Марію Мороз.

Про це заявили в об'єднаному штабі кандидатки, хоча Міністерство внутрішніх справ країни цю інформацію спростувало, передає TUT.BY. Пізніше з'ясувалося, що з жінкою просто провели "роз'яснювальну бесіду".

"Була затримана людьми, які представилися співробітниками МВС, приблизно об 11-ій ранку сьогодні, на виході з литовського посольства після подачі документів на візу", – розповіли в штабі Тихановської.

Колеги Мороз припустили, що її могли забрати для опитування, однак не могли зрозуміти, з яких питань.

"У будь-якому випадку в ці гарячі дні затримати начальницю штабу кандидатки в президенти – це нонсенс, у нас три дні до голосування", – прокоментувала інцидент прессекретарка Тихановської Анна Красуліна.

У МВС Білорусі заявили, що не затримували начальницю штабу одного з конкурентів Лукашенка. Пізніше сама Мороз пояснила, що її нібито возили "для бесіди" до відділу по боротьбі з організованою злочинністю, а потім відпустили.

"Так влада проводила роз'яснювальну бесіду", – сказала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кандидатка в президенти від опозиції та головна суперниця нинішнього президента Білорусі Олександра Лукашенка на виборах Світлана Тихановська заявила про погрози від невідомих осіб, які телефонували з української номера.