У Білорусі затримали 33 бойовиків з російської ПВК Вагнера – ЗМІ

У ніч на 29 липня під Мінськом (Білорусь) нібито затримали 32 бойовика російської приватної військової компанії "Вагнер".

Ще одна людина був виявлений і затриманий на півдні країни, повідомляє БЕЛТА з посиланням на свої джерела. При цьому Слідчий комітет Білорусі не підтверджує і не спростовує затримання.

"Не можемо ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію", – повідомив офіційний представник СК Сергій Кабаковіч, передає РІА Новини.

Також спікерка МВС Білорусі Ольга Чемоданова зазначила, що у неї на даний момент "немає інформації по цьому затриманню". У пресслужбі КДБ Білорусі коментарів поки не давали.

При цьому видання пише, що в цілому до Білорусі прибули понад 200 бойовиків для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії. При собі росіяни мали кожен по невеликій ручній поклажі, і на всіх – три великих важкі валізи, завантаження яких в транспортний засіб здійснювали кілька чоловіків.

Відзначається, що росіяни заселилася в один з готелів Мінська і повинні була виселитися 25 липня, проте покинули готель 27 липня і переїхали в один з санаторіїв Мінського району.

За даними адміністрації санаторію, приїжджі звернули на себе увагу нехарактерною для російських туристів поведінкою і одноманітним одягом в стилі мілітарі. Спиртного не вживали, розважальних закладів не відвідували, трималися відособлено, намагаючись не привертати до себе уваги. Вони невеликими групами уважно вивчили територію і оточення санаторію.

Ймовірний список затриманих громадян Російської Федерації:

1. Мілаєв Арем Вікторович, 01.02.1981 р.н .;

2. Бахтігараев Тахір Мінігаяновіч, 18.04.1980 р.н .;

3. Алтухов Олександр Вікторович, 18.04.1980 р.н .;

4. Лі Володимир Олександрович, 26.07.1989 р.н .;

5. Кожевников Андрій Юрійович, 16.01.1980 р.н .;

6. Сапронов Олексій Володимирович, 08.07.1978 р.н .;

7. Щербаков Сергій Володимирович, 21.07.1981 р.н .;

8. Волгін Олексій Володимирович, 21.06.1975 р.н .;

9. Дрига Олег Ігорович, 03.06.1986 р.н .;

10. Павленко Сергій Григорович, 25.06.1976 р.н .;

11. Руденко Олександр Святославович, 26.12.1984 р.н .;

12. Харитонов Денис Юрійович, 16.03.1980 р.н .;

13. Сидоров Сергій Олександрович, 01.01.1972 р.н .;

14. Кошман Максим Ярославович, 06.09.1981 р.н.,

15. Бубнов Сергій Геннадійович, 08.01.1971 р.н .;

16. Нижник Павло Олександрович, 24.06.1987 р.н .;

17. Селіхов Володимир Іванович, 04.10.1986 р.н .;

18. Фетисов Геннадій Євгенович, 22.10.1986 р.н .;

19. Фомін Михайло Миколайович, 07.03.1973 р.н.,

20. Єкімов Володимир Сергійович, 19.10.1973 р.н .;

21. Карімов Рінат, 15.08.1984 р.н .;

22. Шубін Олександр, 15.01.1996 р.н .;

23. Шеломенцев Ігор, 18.08.1975 р.н .;

24. Маслов Сергій Олексійович, 29.09.1988 р.н .;

25. Зайдулен Рустем, 06.10.1974 р.н .;

26. Токаренко Андрій Вікторович, 24.01.1965 р.н .;

27. Сердюков Андрій Вікторович, 16.08.1975 р.н .;

28. Сергєєв Федір Михайлович, 17.05.1987 р.н .;

29. тановила Рафік Кабуловіч, 30.04.1975 р.н .;

30. Зябліцев Євген Сергійович, 23.11.1992 р.н .;

31. Самарін Павло Львович, 11.11.1981 р.н .;

32. Бакуновіч Андрій Петрович, 30.12.1977 р.н .;

33. Шацький Артем, 30.07.1982 р.н.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Білорусі більше 300 осіб затримали під час протестів проти відмови в реєстрації кандидатів у президенти Віктора Бабарика та Валерія Цапкала.