У Білорусі "засікли" афериста, який вкрав €2 млрд: його пов'язують з ФСБ РФ

У Білорусі знайдений один із найбільш розшукуваних злочинців світу – австрієць Ян Марсалек, якого шукали через аферу на 2 мільярди євро. Також є ймовірність, що колишній топменеджер компанії Wirecard працював із російськими приватними військовими компаніями і ФСБ.

Як передає The Insider у спільному розслідуванні з Bellingcat, Der Spiegel і McClatchy, у червні 40-річного Марсалека звільнили з компанії разом з іншими топменеджерами.

Wirecard, заснована в 1999 році, займалася обробкою платежів і працювала з клієнтами, з якими не хотіли співпрацювати банки і великі платіжні системи. Наприклад – нелегальні казино або порносайти. До 2018 року Wirecard стала одним із найвідоміших німецьких стартапів і потрапила в 30-ку найбільших компаній Німеччини.

Австрійця звільнили після того, як у минулому році журналісти помітили невідповідність у фінансових паперах сінгапурського відділення Wirecard, зокрема дивні угоди і підроблені контракти. Подібні проблеми виявили також у підрозділів в ОАЕ й Ірландії. Розслідування аудиторів показало, що на рахунках компанії не вистачає близько 2 мільярдів євро. Вони повинні були зберігатися на рахунках в Азії, за діяльність в регіоні відповідав саме Марсалек.

Ян Марсалек. Фото – dw.com

Після цього Марсалек поїхав на Філіппіни, а потім у Китай. Зі свого боку влада Німеччини та Австрії разом зі спецслужбами інших країн почали розшукувати чоловіка за підозрою в зв'язках із російською розвідкою. В Європі запідозрили, що Wirecard могла бути замішана у фінансуванні російських ПВК в Африці. Стверджується, що з 2015 року Марсалек виконував завдання в Лівії, співпрацюючи з Андрієм Чупригинім, який нібито є офіцером Головного розвідувального управління РФ.

Марсалек підозрюється також у співпраці з "Товариством австрійсько-російської дружби" і крайньо-правої "Австрійською партією свободи", лояльної до влади Росії.

Згідно з імміграційними даними, вивченими Bellingcat, за останні 10 років Марсалек більше 60 разів приїжджав до Росії. Регулярно літати в країну він почав у 2010 році. У 2014 році Марсалек прилітав до Москви 10 разів – зазвичай залишаючись у Росії тільки на добу. У наступному році – 16 разів у Москву, Петербург, Нижній Новгород і Казань. The Insider зазначає, що він міг перевозити до Росії великі суми грошей. Водночас він прилітав до Росії за шістьма різними австрійськими паспортами.

Три фотографії з австрійських паспортів Марсалека. Фото - theins.ru

У розслідуванні йдеться, що за австрійцем із 2015 року стежить ФСБ, яка відстежує всі його поїздки, крім пересувань по ЄС. Причини такого інтересу ФСБ до Марсалека достовірно невідомі. Автори розслідування припускають, що спецслужба вважала його привабливим для вербування, і, можливо, Марсалек співпрацював з ФСБ.

Маршрути Марсалека. Фото - theins.ru

Журналісти вважають, що зараз Марсалек, імовірно, перебуває в Білорусі. У бесіді з одним із колишніх колег він розповів, що живе там, де "при владі одні і ті ж люди останні 25 років".

У базі даних про перетин кордонів йдеться, що Марсалек прилетів у Білорусь на приватному літаку в червні 2020 року і після цього не залишав країну. Після приземлення в Мінську він через дві години вирушив до Вітебська. Передбачається, що він дотепер перебуває в цьому місті.

Ян Марсалек. Фото - theins.ru

Як писав OBOZREVATEL, 4 липня в передмісті Відня був застрелений виходець із Чечні Маміхан Умаров. В Австрії він жив за документами на ім'я Мартін Бек. В Україні чеченець став відомий на початку 2020 року після інтерв'ю, в якому розповів, що приймав замовлення на вбивства.