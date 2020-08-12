У Білорусі засікли спецборт ПКС Росії: що відомо

У Білорусі 12 серпня приземлився спецборт Повітряно-космічних сил Росії. Ту-134АК з бортовим номером RA-65690 о 9:44 вилетів з військового аеродрому Чкаловський в Московській області РФ.

Про це повідомив InformNapalm з посиланням на сервіс FlightRadar. Через деякий час сигнал борту зафіксували в районі населеного пункту Замок в Мінській області Білорусі.

Поки невідомо, кого перекинули в Білорусь цим спецбортом, або ж він відправлений з іншою метою - прийняти когось на борт, або доставити вантаж.

Ту-134АК – літак з салоном підвищеної комфортності на 24 місця і салоном люкс на 13 пасажирів. Борти такого типу, як правило, мають засоби спецзв'язку і призначаються в основному для урядових перевезень. Також VIP-лайнер відрізняється наявністю других дверей з вбудованим трапом для пасажирів.

Видання відзначило, що RA-65690 – це борт ПКС Росії представницького VIP-класу. На ньому літають російські військові рангом не нижче заступника міністра оборони РФ з обслугою.

Серед версій в мережі також обговорюють, що:

борт перекинув російських снайперів, або зброю, яку використовуватимуть проти протестуючих в Білорусі;

борт повинен забрати бойовиків ПВК Вагнера, які раніше прибули до Білорусі групами, одна з яких була затримана КДБ Білорусі напередодні;

мета борту виконати обидві дії, зазначені в попередніх версіях.

Крім літака з бортовим номером RA-65690, до Мінську о 11:15 вилетів і інший російський борт з номером RA-65992. Через 3:00 другий борт вилетів в зворотному напрямку до РФ.

У Білорусі приземлився спецборт Повітряно-космічних сил Росії (FlightRadar)

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент РФ Володимир Путін обговорив з главою Білорусі Олександром Лукашенком затриманих в Мінську найманців ПВК Вагнера. У Кремлі відзначили, що Росія зацікавлена в збереженні в Білорусі стабільної внутрішньополітичної ситуації