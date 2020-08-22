Лукашенко наказав закрити підприємства, що страйкують у Білорусі

Підприємства, що страйкують у Білорусі, з понеділка, 24 серпня, мають бути закриті.

Про це, виступаючи на мітингу своїх прихильників у Гродно 22 серпня, заявив Олександр Лукашенко, який займав пост президента Білорусі п'ять термінів поспіль. Як передає БЕЛТА, політик назвав протести робітників спробами тиску та погрозами.

"Сьогодні навколо країни бродить за кордоном півдесятка урядів у вигнанні. Всі хочуть прийти, поласувати в Білорусі, порубати на шматки, щось покласти в кишеню. Я вже говорив: з'явилася так звана чорна сотня. В центрі й тут уже подекуди стали виникати окремі центри, поки не порушила прокуратура кримінальну справу. Як тільки порушили, половина або більше там розбіглися, а ці сховалися під плінтус. Ми їх витягнемо всіх", – вважає Лукашенко.

Він стверджує, що незалежні ЗМІ стали частиною гібридної війни проти Білорусі.

"Все сконцентровано на ЗМІ. Почали тиснути, труїти сім'ї. Почали залякувати дітей, держслужбовців, військових, журналістів. Це ненормально. Це буде припинятися найжорсткішим чином", – сказав Лукашенко.

Якщо підприємства "не охолонуть", Лукашенко заявив, що попросив губернатора і голів виконкомів "не змушувати людей працювати, якщо ті не хочуть".

"Не змушуйте, не треба. Ми їх все одно не змусимо і не вмовимо. Але якщо підприємство не працює – з понеділка замок на ворота. Зупинимо", – сказав політик.

Він дав протестувальникам "суботу та неділю на роздуми". "З понеділка нехай не ображаються. Влада повинна бути владою", – додав Лукашенко.

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