У Білорусі загинув протестувальник, якого жорстоко побили в СІЗО

У Білорусі помер чоловік, якого під час протестів у країні 29 вересня побили в ізоляторі тимчасового утримання на Окрестіна.

Про це в суботу, 3 жовтня, повідомило видання "Белстат". Повідомляється, що його госпіталізували з безліччю травм. Він отримав переломи кісток черепа, численні гематоми, відкриту черепно-мозкову травму середнього ступеня, переломи ребер, переломи правої клубової кістки і інші травми. До останнього моменту він перебував у реанімації без свідомості.

"Вчора йому зробили третю операцію. Тримався на апараті, в тяжкому стані. Лікарі жодних прогнозів не давали. Він неконфліктна людина. Ми не можемо зрозуміти, як він потрапив на Окрестіна. Ми не знаємо обставин. Він пішов на роботу, сказав, що буде через день. Він працював за різними замовленнями, але офіційно не працюва ", – розповіла родичка померлого.

Фото: "Белсат"

Денис, за словами жінки, не виходив на акції, жив своїм життям.

"Ми не знаємо, як і хто його побив. Нам в лікарні сказали, що лікарям він встиг розповісти, що його побили міліціонери. А ось міліціонери зі свого боку сказали, що він впав з другого ярусу ліжка. Але звичайно, з такими травмами, ми розуміємо, що це неможливо", – говорить своячка чоловіка.

Його брат також розповів, що не знає, чи брав загиблий участь в акціях протесту і як опинився на Окрестіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, опозиційний телеграм-канал Nexta в Білорусі опублікував дані 1 003 співробітників МВС країни, причетних до затримань і побиття протестувальників.