У Білорусі заблокували доступ до близько 70 сайтів
Міністерство інформації Білорусі ухвалило рішення заблокувати доступ до ряду ресурсів, включаючи опозиційні.
Відповідне розпорядження від Мінінформації отримали мобільні оператори МТС і Белтелеком, передає Белсат. Як зазначає видання такого масової блокування в країні ще не було.
При завантаженні сторінок з'являється повідомлення про те, що доступ обмежений на підставі наказу Міністерства інформації Білорусі.
Заблокованими опинилися, зокрема, "Радіо свобода", "Єврорадіо", "Белсат," The Village і інші. Загалом доступу немає до понад 70 сайтів.
Як пише tut.by, в список обмежених ресурсів "на підставі рішення Міністерства інформації Республіки Білорусь" від 21 серпня включені ще багато сайтів.
Список ресурсів недоступний для перегляду звичайними користувачами, але він доступний для Інтернет-провайдерів і хостинг-провайдерів. Один з них підтвердив цю інформацію ресурсу.
Список ресурсів з обмеженим доступом:
https://primaries.by
• http://udf.by
• https://masheka.by
• https://progomel.by
• https://pyx.by
• https://tip.by
• https://virtualbrest.by
• http://vkurier.by
• https://015.by/search/
• https://tsepkalo.info
• http://tsepkalo.com
• https://honestby.org
• https://babariko.vision
• https://agitka2020.com
• https: // euroradio. fm
• https://opg.ucoz.net
• https://narodny-opros.info
• https://statkevich.org
• http://belarus.regnum.ru
• http://belsat.eu
• http://eurobelarus.info
• http://gazetaby.com
• http://mfront.net
• http://spring96.org/ru/
• http://ucpb.org
• http://www.praca-by.info/index. php / ru /
• http://www.svaboda.org
• http://svaboda2.net
• http://zapraudu.info
• https://bchd.info
• https://belarusinfocus.info/by
• https://belprauda.org
• https://elections2020.spring96.org
• https://flagshtok.info/by
• https://hramada.org
• https://mspring.online/ru/tsikhanouskaja-on-top/
• https: //news.vitebsk. cc
• https: //www.politnavigator. net
• https://vitebskspring.org
• https://vot-tak.tv
• https://www.moyby.com/news
• https: // www. the-village.me/news
• https://zona.media/chronicle/belvybary
• https://by.tribuna.com
Як повідомляв OBOZREVATEL, прямі втрати економіки Білорусі від блокувань інтернету, за допомогою яких влада хотіла перешкодити зв'язку між протестувальниками, склали близько $ 141 млн.