У Білорусі заблокували доступ до близько 70 сайтів

У Білорусі обмежили роботу більше 70 сайтів.

Міністерство інформації Білорусі ухвалило рішення заблокувати доступ до ряду ресурсів, включаючи опозиційні.

Відповідне розпорядження від Мінінформації отримали мобільні оператори МТС і Белтелеком, передає Белсат. Як зазначає видання такого масової блокування в країні ще не було.

При завантаженні сторінок з'являється повідомлення про те, що доступ обмежений на підставі наказу Міністерства інформації Білорусі.

Заблокованими опинилися, зокрема, "Радіо свобода", "Єврорадіо", "Белсат," The Village і інші. Загалом доступу немає до понад 70 сайтів.

Як пише tut.by, в список обмежених ресурсів "на підставі рішення Міністерства інформації Республіки Білорусь" від 21 серпня включені ще багато сайтів.

Список ресурсів недоступний для перегляду звичайними користувачами, але він доступний для Інтернет-провайдерів і хостинг-провайдерів. Один з них підтвердив цю інформацію ресурсу.

Список ресурсів з обмеженим доступом:

https://primaries.by

• http://udf.by

• https://masheka.by

• https://progomel.by

• https://pyx.by

• https://tip.by

• https://virtualbrest.by

• http://vkurier.by

• https://015.by/search/

• https://tsepkalo.info

• http://tsepkalo.com

• https://honestby.org

• https://babariko.vision

• https://agitka2020.com

• https: // euroradio. fm

• https://opg.ucoz.net

• https://narodny-opros.info

• https://statkevich.org

• http://belarus.regnum.ru

• http://belsat.eu

• http://eurobelarus.info

• http://gazetaby.com

• http://mfront.net

• http://spring96.org/ru/

• http://ucpb.org

• http://www.praca-by.info/index. php / ru /

• http://www.svaboda.org

• http://svaboda2.net

• http://zapraudu.info

• https://bchd.info

• https://belarusinfocus.info/by

• https://belprauda.org

• https://elections2020.spring96.org

• https://flagshtok.info/by

• https://hramada.org

• https://mspring.online/ru/tsikhanouskaja-on-top/

• https: //news.vitebsk. cc

• https: //www.politnavigator. net

• https://vitebskspring.org

• https://vot-tak.tv

• https://www.moyby.com/news

• https: // www. the-village.me/news

• https://zona.media/chronicle/belvybary

• https://by.tribuna.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, прямі втрати економіки Білорусі від блокувань інтернету, за допомогою яких влада хотіла перешкодити зв'язку між протестувальниками, склали близько $ 141 млн.

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