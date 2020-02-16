Лукашенко захворів? У Білорусі забили на сполох через стан здоров'я президента

У мережі з'явилася інформація, що президент Білорусі Олександр Лукашенко нібито хворий.

Проблеми з його здоров'ям, за деякими даними, пов'язані із серцем. Через це президент нібито проходив лікування в Об'єднаних Арабських Еміратах, передають "Дни.ру".

Лукашенко перебував в арабській монархії десять днів. Офіційні ЗМІ повідомляли, що глава держави все це час вів переговори з керівництвом країни.

Олександр Лукашенко Белта

Активіст із Могильова Олександр Хамратов звернувся до адміністрації глави держави, запитавши про справжню мету візиту. Йому відповіли, що відповідну інформацію можна знайти в ЗМІ. Конкретних видань чиновники не назвали.

"У блогерів інша інформація. Популярний телеграм-канал NEXTA повідомив, що Лукашенко таємно лікувався в ОАЕ. Нібито він перебував в елітній клініці, куди поїхав відразу з аеропорту. Діагноз президента суворо засекречений", – сказано в повідомленні.

Пізніше Лукашенко прокоментував чутки. За його словами, він бігав у день по 15 кілометрів. "Щоправда, написали, що я там вмираю", – заявив глава держави.

При цьому нещодавно Лукашенко в коментарі ЗМІ розповідав, як завжди залишатися здоровим.

"Запам'ятайте: повітря, харчування і вода – найважливіші елементи для існування людини і її здоров'я. Додайте до цього рух. Ну, у вас цього вистачає. Це у чиновників менше руху, тому я сьогодні вранці прокинувся о шостій годині, до семи вийшов на лижню (вона у мене ще збереглася) і набігався там. Це заряд на цілий день. Далі треба нормально харчуватися та дихати свіжим повітрям – і будете здоровими", – наводить "БЕЛТА" слова політика.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лукашенко закликав керівництво державних ЗМІ відмовитися або скоротити мовлення іноземних інформаційних продуктів. Імовірно, це стосується і російських телеканалів.

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