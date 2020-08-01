У Білорусі заарештували затриманих російських "вагнерівців"
Затриманим в Білорусі 33 бойовикам ПВК "Вагнера" обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
Про це повідомив глава Слідчого комітету Білорусі Іван Носкевіч, передає БЕЛТА.
"Підозрюваними у цій кримінальній справі визнані 33 громадянина Російської Федерації. 31 липня щодо них слідством обрано і прокурором санкціоновано запобіжний захід у вигляді взяття під варту", – сказав Носкевіч.
Він зазначив, що майже всі громадяни РФ "мають серйозне бойове минуле, воювали на сході України".
Носкевіч також додав, що в ході допитів затримані дають суперечливі свідчення.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у ніч на 29 липня в Білорусі затримали 33 бойовиків російської ПВК Вагнера.
Пізніше з'ясувалося, що серед затриманих вагнерівців – багато терористів "Л/ДНР", яких внесено в базу військових злочинців на сайті "Миротворець".
Президент Білорусі Олександр Лукашенко через це скликав термінову нараду з членами Ради безпеки. Глава держави зазначив, що росіяни вже почали реагувати й виправдовуватися.
За словами держсекретаря Ради безпеки Білорусі Андрія Равкова, до 200 бойовиків перебувало на території країни, 33 затримано, зараз тривають пошуки інших.
У Міністерстві закордонних справ Білорусі заявили, що деякі із затриманих бойовиків групи Вагнера мають українське громадянство. Водночас адміністрація президента Росії не визнає українське громадянство затриманих у Білорусі.
Білорусь передала Україні списки затриманих членів ПВК Вагнера для визначення їх громадянства і перевірки участі в боях на Донбасі.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що затримані в Мінську росіяни були першими з групи в 180-200 чоловік, яких планували закинути в країну.