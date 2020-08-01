У Білорусі заарештували затриманих російських "вагнерівців"

Кирило Лютий Світ 00:51, 2.08.2020

Затриманим в Білорусі 33 бойовикам ПВК "Вагнера" обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Про це повідомив глава Слідчого комітету Білорусі Іван Носкевіч, передає БЕЛТА.

"Підозрюваними у цій кримінальній справі визнані 33 громадянина Російської Федерації. 31 липня щодо них слідством обрано і прокурором санкціоновано запобіжний захід у вигляді взяття під варту", – сказав Носкевіч.

Він зазначив, що майже всі громадяни РФ "мають серйозне бойове минуле, воювали на сході України".

Носкевіч також додав, що в ході допитів затримані дають суперечливі свідчення.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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