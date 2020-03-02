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2 березня • оновлено в 13:18
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У Білорусі влаштували військові навчання НАТО

2.6т
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Білорусь спільно з НАТО організували військові навчання Winter Partisan, в рамках яких у країну прибув цілий взвод британського спецназу.

Про це повідомляє "Наша Ніва". У мережі з'явилося відео з приземленням в Білорусі військово-транспортного Airbus A400M ВПС Великобританії (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Судячи з офіційного повідомлення Міноборони Об'єднаного королівства, відразу 30 морпіхів протягом двох тижнів відпрацьовуватимуть проведення спецоперацій спільно з білоруськими колегами. Навчання закінчаться 14 березня.

У Білорусі прибув взвод бійців НАТО

У Білорусі прибув взвод бійців НАТО

Уточнюється, що захід проходить у рамках підготовки миротворчої роти 103 Вітебської окремої повітряно-десантної бригади до участі в миротворчій діяльності ООН.

Відзначається, що крім військової мети, НАТО може переслідувати також політичну – підготувати нові майданчики для стримування Росії.

Зокрема, заступник міністра закордонних справ Білорусі Олег Кравченко виступив перед експертами НАТО із заявою про те, що "потрібно провести в Білорусі навчання за участю європейських членів НАТО. Якщо Білорусь – міст між Заходом і Сходом, то там не може бути тільки російських навчань, потрібні і американські".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міністерство оборони Білорусі заявило, що має намір розширювати співпрацю з НАТО.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Білорусь
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Сергеев Артем
Сергеев Артем
взвод епта! ПутЕн дрАжжжЫыЫ!))
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