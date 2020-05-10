У Білорусі за неділю, 10 травня, офіційно зареєстрували 921 новий випадок коронавірусу COVID-19 (всього – 22 973).

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Нових летальних випадків за добу 5 (всього – 131), повідомило увечері 10 травня білоруське Міністерство охорони здоров'я.

Олександр Лукашенко Колаж

МОЗ Білорусі

Одужали і виписали з лікарень всього 6 406 пацієнтів, у яких раніше був підтверджений COVID-19.

Дані на 10 травня worldometers.info

Днем раніше в Білорусі зареєстрували 951 зараженого (22 052 випадки).

Динаміка нових випадків за день worldometers.info

Динаміка нових летальних випадків worldometers.info

Як писав OBOZREVATEL раніше:

Лукашенко в розпал пандемії закотив грандіозний парад до 9 Травня. На площі зібралися сотні людей без засобів індивідуального захисту і дотримання безпечної дистанції.

У Мінську під час репетиції військової техніки до параду влаштували акцію протесту. Активісти станцювали з труною, щоб привернути увагу до небезпеки відвідування масових заходів.

Лікар із Білорусі розповів про сотні загиблих від коронавірусу. За його словами, офіційні дані від Міністерства охорони здоров'я про кількість заражених можна множити, як мінімум, на три. А відомості про померлих – на п'ять або навіть на сім.

У Білорусі заявили, що президент Олександр Лукашенко "не відступить, навіть якщо покладе півкраїни".

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