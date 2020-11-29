У Білорусі викрили жінку, яка грала різні ролі на ТБ на підтримку Лукашенка

Журналістка білоруського державного ТБ Юлія Артюх в сюжетах телеканалу виконувала різні ролі – від "керівниці громадської організації" до "дружини офіцера".

Про це розповіли в сюжеті видання "Настоящее время". Жінка є прихильницею самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

У сюжеті показані скриншоти з ефірів, в яких Артюх була учасницею автопробігу, головою громадського об'єднання "Майбутнє без кордонів", багатодітною матір'ю на жіночому форумі "За Білорусь" і дружиною офіцера.

На телеканалі СТВ вона також періодично з'являється як журналістка або ведуча програм.

Учасниця автопробігу Скриншот

Багатодітна мати Скриншот

Глава громадської організації Скриншот

Ведуча СТВ Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, на державному телебаченні Білорусі розгорнули пропагандистську кампанію проти України, щоб залякати своїх громадян "жахливими наслідками" революцій.