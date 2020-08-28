У Білорусі вихователька зачинила дитину в туалеті за вигук "Лукашенка в автозак"

У місті Молодечно (Білорусь) трапилася надзвичайна подія в дитячому садку. Там вихователька на годину зачинила 3-річного хлопчика в туалеті за те, що він крикнув: "Лукашенка в автозак".

Як повідомляє "Наша Ніna", інцидент трапився ще 25 серпня в дитячому садку №27. Хлопчик, над яким познущалася педагогиня, є наймолодшою дитиною в багатодітній родині Рогових. Так, його мама Рада виховала п'ятьох власних дітей та двох прийомних, за що нагороджена орденом Матері.

"25 серпня, коли чоловік забирав Льошу з дитячого саду, зателефонував мені й сказав, що трапилася надзвичайна подія. Син у сльозах розповів про те, що в групі крикнув: "Лукашенка в автозак". Через це вихователька розлютилася й замкнула його в туалеті. Льоша каже, що просидів там майже всю тиху годину", – розповіла жінка.

За її словами, малюк міг почути цю фразу і з телевізора, і на площі в Молодечні під час протестів 9 серпня.

"Ми гуляли з дітьми ввечері на площі, і я – чесно вам зізнаюся – подумала, що знімають кіно. Посеред площі стояли люди на колінах перед ОМОНом. Я не одразу зрозуміла, що це може відбуватися насправді. Можливо, тоді син і підхопив цю фразу", – пояснила мама хлопчика.

Вона також розповіла, що не забороняла дитині її повторювати, тому що боялася, що син почне робити це спеціально, якщо на цьому почати акцентувати увагу.

"Льоші тільки в листопаді виповниться чотири рочки. Як може дитина зрозуміти, за що його покарали? Тепер він плаче, відмовляється йти в дитячий садок, боїться, що знову зачинять у туалеті", – обурилася Рада Рогова.

Через те, що трапилося, жінка звернулася до завідувачки дитячого садка Олени Драгун, однак та спробувала перекласти всю провину за інцидент на дитину.

"Знаєте, що вона мені сказала? Проведімо очну ставку вашого сина і виховательки. Завідувачка почала говорити про те, що Льоша у мене фантазер, що такого не було і що в туалеті його ніхто не зачиняв. Мовляв, він сам залишився там, а вихователька просто причинила двері на хвилину. Але вони не врахували, що перед тим, як запросити мене в кабінет, голосно радилися між собою про те, як їм мені відповідати", – згадує мама.

27 серпня Драгун усе ж оголосила батьківські збори на прохання батьків, обурених такими діями педагогів.

У групі, куди ходить Льоша Рогов, працюють три виховательки. Однак яка саме з них замкнула хлопчика в туалеті, поки не з'ясували.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Лукашенко, який обіймав пост президента Білорусі п'ять термінів поспіль, заговорив про можливе скасування відтермінування від армії для студентів, які беруть участь у протестах. За його словами, молодь, яка прогулює навчання, має захищати батьківщину, що перебуває в небезпеці.

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