У Білорусі відреагували на поради Зеленського Лукашенку

У Міністерстві закордонних справ Білорусі відреагували на слова президента України Володимира Зеленського про призначення Олександром Лукашенком, який був лідером Білорусі п'ять термінів поспіль, нових виборів.

Начальник управління інформації та цифрової дипломатії, прессекретар МЗС Анатолій Глаз у коментарі "Белті" заявив, що Україні "потрібно займатися питаннями всередині своєї країни, а не роздавати поради".

"Знаєте, Україна – братська для нас країна, і український народ – братський для білорусів. Тому, звичайно, в цей відверто непростий для нашої країни момент хотілося б відчути якусь підтримку або хоча б розуміння, а не слухати вже заїжджені з усіх боків поради", – сказав Глаз.

За його словами, зараз Білорусь точно не потребує рекомендацій.

"Хоча, якщо подивитися новітню історію України, то, звичайно, досвіду в деяких питаннях їм не позичати. Ось тільки результат цих політичних експериментів вже точно не переконує українців, та й не тільки їх, в їх правильності і корисності. Навіть більше, на нашу думку, в українського керівництва ще багато років буде багато питань важливіших, якими потрібно щодня займатися всередині своєї країни, аніж роздавати поради сусідам", – підсумував чиновник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський сказав, що Лукашенко повинен мати сміливість призначити нові вибори в країні.