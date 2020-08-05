У Білорусі в перший день голосування за президента зафіксували порушення: що говорять ЦВК і спостерігачі
У Білорусі заявили про явку майже 5% у перший день дострокового голосування на виборах президента, яке стартувало 4 серпня.
Такі дані надала Центральна виборча комісія країни, передає БЕЛТА. Водночас спостерігачі говорять про порушення на дільницях.
Зазначається, що проголосувати достроково за того чи іншого кандидата в президенти прийшло 4,98% виборців, внесених до списків.
У ЦВК підкреслили, що найбільше тих, хто вирішив проголосувати достроково, було в Гомельській області (7,55%). У Мінську таким правом голосу скористалися 4,77% виборців.
Згідно з даними Центрвиборчкому, в регіонах явка була такою:
Брестська область – 4,23%;
Вітебська область – 5%;
Гомельська область – 7,55%;
Гродненська область – 3,39%;
Мінська область – 4,69%;
Могилевська область – 4,66%;
Мінськ – 4,77%.
Зі свого боку незалежні спостерігачі повідомляють про порушення. Так, Юлія Локоткова, яка спостерігає за ходом голосування на одній із виборчих дільниць у Мінську, заявила в Facebook про те, що "явка за даними комісії та спостерігачів розходиться в 2, 3 і 4 рази". Про порушення пишуть у коментарях під її постом й інші користувачі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Білорусі 4 серпня розпочався дострокове голосування на виборах президента, яке відбудеться до 8-го числа. Його ввели для того, щоб завчасно змогли проголосувати ті, хто не зможе прийди в день виборів 9 серпня.