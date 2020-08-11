У Білорусі в день виборів влаштували "ярмарки" на дільницях і крутили пісню про "бацьку". Відео

Вікторія Довгань Світ 05:19, 11.08.2020

У Білорусі в день виборів президента на деяких виборчих дільницях влаштували цілі ярмарки з розвагами, а також крутили на ТБ пісню з прихованою рекламою Олександра Лукашенка.

Відповідні ролики з'явилися в ефірі телеканалу СТВ. Так, на дільниці, де в тому числі голосували перші особи країни, продавали смаколики, грали музиканти у бальних сукнях, а також торгували білоруською косметикою (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Оркестр музикантів, який зустрічав виборців на дільниці в Мінську
Скріншот відео

До її реклами долучилася навіть голова Ради Республіки Національних зборів Білорусі Наталія Кочанова. Вона зазначила, що її політичний вибір зроблений вже давно, а ось визначитися з уподобаннями серед представлених вітчизняних товарів – дуже складно.

Голова Ради Республіки Національних зборів Білорусі Наталія Кочанова рекламувала косметику
Скріншот відео
На одній з дільниць в Білорусі влаштували виставку косметики
Скріншот відео

Крім того, в ефірі зазначеного телеканалу вже після закінчення голосування крутили кліп на пісню з такими словами: "Бацька, родны наш бацька, бульба з табою, з народнай любоўю. Аплодирую стоя супергерою". Швидше за все, так спробували приховати рекламу чинного лідера Білорусі Лукашенка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Світ

Дивіться також

У Мінську після затримання зник російський пропагандист: його погрожували побити

Тихановська назвала себе переможницею і пригрозила Лукашенку "початком кінця"

Бої за Іловайськ спалахнули 6 років тому: як це було. Фото, відео

У Мінську під час протестів чоловік загинув під колесами автозаку, МВС спростовує. Фото і відео

"Борец с коррупцией" Шабунин: человек, никогда и нигде не работавший, пытается всех учить жить