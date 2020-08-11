У Білорусі в день виборів влаштували "ярмарки" на дільницях і крутили пісню про "бацьку". Відео
У Білорусі в день виборів президента на деяких виборчих дільницях влаштували цілі ярмарки з розвагами, а також крутили на ТБ пісню з прихованою рекламою Олександра Лукашенка.
Відповідні ролики з'явилися в ефірі телеканалу СТВ. Так, на дільниці, де в тому числі голосували перші особи країни, продавали смаколики, грали музиканти у бальних сукнях, а також торгували білоруською косметикою (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
До її реклами долучилася навіть голова Ради Республіки Національних зборів Білорусі Наталія Кочанова. Вона зазначила, що її політичний вибір зроблений вже давно, а ось визначитися з уподобаннями серед представлених вітчизняних товарів – дуже складно.
Крім того, в ефірі зазначеного телеканалу вже після закінчення голосування крутили кліп на пісню з такими словами: "Бацька, родны наш бацька, бульба з табою, з народнай любоўю. Аплодирую стоя супергерою". Швидше за все, так спробували приховати рекламу чинного лідера Білорусі Лукашенка.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
9 серпня Лукашенко також взяв участь у голосуванні. Він приїхав на дільницю із сином Колею. Там політика зустрічали гармошкою і квітами.
10 серпня президент Білорусі заявив, що вибори в його країні пройшли як загальнонаціональне свято. Що стосується протестувальників, то їх він назвав керованими Заходом "вівцями".