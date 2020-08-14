У Білорусі у затриманого знайшли "посвідчення СБУ" з фото Бандери. Відео

Олексій Тітофф Світ 14:08, 14.08.2020 Оновлено: 14:08, 14.08.2020

У Білорусі на держканалі "Білорусь 1" показали сюжет про затримання опозиціонера активіста Юрія Воскресенського, де в кадрі показали нібито посвідчення з символікою СБУ і зображення Степана Бандери.

На відео затриманого Воскресенського назвали "організатором протестних акцій" в Мінську і "координатором" штабу опозиціонера Віктора Бабарики.

Українська журналістка Яніна Соколова в Facebook зазначила, що для повноти картини не вистачило лише знайти "візитку Яроша".

Фото Степана Бандери
Скріншот

"На відео – допит затриманого, нібито "координатора масових акцій протесту" Юрія Воскресенського, який зізнався, що нібито був у співпраці з росіянами по дестабілізації ситуації в Білорусі. Мовляв ті дали йому 30 тисяс рублів (понад 11 тис. грн – Ред.) на лазери, якими можна світити в очі ОМОНу, коли той нападе. Судячи з усього куплені лазери були російського виробництва, тому що не допомогли", – написала вона.

Юрій Воскресенський
Скріншот
"Посвідчення СБУ"
Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Білорусі звільнили затриманих під час протестів українців.

Коментувати
Світ

Дивіться також

Казарін вказав на точку неповернення в розриві України й Росії

У Лукашенка інсульт, – політолог Соловей

Кравчук про розмову зі Скабєєвою: спілкуватися потрібно з ким завгодно

"Я не дав нажитися на дітях і заявив у СБУ. А потім звинуватили мене". Відомий спортсмен потрапив під прес чиновників

Люди кричали та вили: опубліковано відео про тортури затриманих у в'язниці Мінська