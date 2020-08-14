У Білорусі у затриманого знайшли 'посвідчення СБУ' з фото Бандери. Відео

У Білорусі на держканалі "Білорусь 1" показали сюжет про затримання опозиціонера активіста Юрія Воскресенського, де в кадрі показали нібито посвідчення з символікою СБУ і зображення Степана Бандери.

На відео затриманого Воскресенського назвали "організатором протестних акцій" в Мінську і "координатором" штабу опозиціонера Віктора Бабарики.

Українська журналістка Яніна Соколова в Facebook зазначила, що для повноти картини не вистачило лише знайти "візитку Яроша".

Фото Степана Бандери Скріншот

"На відео – допит затриманого, нібито "координатора масових акцій протесту" Юрія Воскресенського, який зізнався, що нібито був у співпраці з росіянами по дестабілізації ситуації в Білорусі. Мовляв ті дали йому 30 тисяс рублів (понад 11 тис. грн – Ред.) на лазери, якими можна світити в очі ОМОНу, коли той нападе. Судячи з усього куплені лазери були російського виробництва, тому що не допомогли", – написала вона.

Юрій Воскресенський Скріншот

"Посвідчення СБУ" Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Білорусі звільнили затриманих під час протестів українців.

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