У Білорусі тисячі авто перекрили проспект на знак протесту. Відео
У Білорусі тисячі автомобілістів перекрили проспект на знак протесту після "інавгурації" незаконно обраного президента Олександра Лукашенка.
Видовищне відео, зняте з дрона на проспекті Переможців у Мінську, опублікували в телеграм-каналі "Мая краіна Беларусь".
Відзначається, що такої масової підтримки протестів у Білорусі водіями ще не було.
"На відео з дрона наочно видно, наскільки масштабним було блокування доріг у районі Стели і прилеглих вулиць", – зазначили під відео.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
у Білорусі 23 вересня відбулася таємна "інавгурація" незаконно обраного президента Олександра Лукашенка.
Лукашенко назвав поганню громадян, які протестують проти його режиму. Така заява політика прозвучала під час його виступу перед силовиками після церемонії інавгурації.
У Білорусі опозиціонери засудили вступ на посаду Лукашенка, а в соцмережах закликали громадян вийти на вулиці на знак протесту.
Голови МЗС багатьох країн теж заявили, що не визнають цю "таємну інавгурацію".