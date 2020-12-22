У Білорусі Тихановську та її соратників звинуватили в "екстремізмі"

Генеральна прокуратура Білорусі зареєструвала провадження щодо "створення екстремістського формування і керівництва ним" проти опозиціонерки Світлани Тихановської, а також її соратників за Координаційною радою. Йдеться про Марію Колесникову, Максима Знака, Павла Латушка, Ольгу Ковалькову та Сергія Дилевського.

Також у пресслужбі відомства зазначили, що стосовно співзасновника фонду солідарності By_help Олексія Леончика зареєстровано кримінальне провадження у зв'язку з фінансуванням діяльності "екстремістського угрупування".

За інформацією Генпрокуратури Білорусі, всі матеріали передані до центрального апарату Слідчого комітету. Там, тим часом, вже встигли зареєструвати провадження проти вказаних опозиційних діячів за фактом "змови з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом".

Що відбувається в Білорусі?

У Білорусі з початку серпня 2020 року не припиняються протести. Люди виходять на масові мітинги, вимагаючи чесних виборів і перезавантаження влади. За підсумками волевиявлення 9 серпня, перемогу з результатом 80,1% нібито здобув нелегітимний президент Олександр Лукашенко. Однак із цим не погодилися ні самі білоруси, ні світова спільнота.

Намагаючись відстояти демократичні цінності, білоруський народ щовихідних виходить на акції, які закінчуються масовими затриманнями і насильством із боку правоохоронців.

Так, під час останнього Маршу народного трибуналу 20 грудня було затримано близько 20 осіб. В інші дні кількість досягала сотень заарештованих.

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