У Білорусі судили глухонімого за "вигукування гасел"

Борис Бондар Світ 15:32, 17.09.2020 Оновлено: 16:01, 17.09.2020

У Білорусі затримали, а потім судили глухонімого хлопця за те, що він нібито брав участь в акції протесту та "голосно викрикував гасла".

Про це повідомило kp.by. 23-річного жителя Гомеля на ім'я Олександр затримали 12 серпня на автобусній зупинці.

Його мати розповіла журналістам, що ОМОНівці схопили хлопця, коли він повертався з роботи.

"Він робив пересадку в центрі міста і на зупинці чекав на автобус. Коли Саша вже заходив до салону, у цей момент під'їхав автозак, сина витягли з автобуса і затягли в автозак", – розповіла жінка.

За словами жінки, її син практично з дитинства нічого не чує і не може говорити. Розуміє його тільки вона.

"Саша показував на слуховий апарат, намагався пояснити, що не чує, але на це не звертали уваги. Навпаки, його почали бити – по ногах, по голові", – розповіла мати затриманого.

В автозаку хлопця поставили на коліна, а в РВВС поклали обличчям на підлогу і не дозволяли піднімати голову.

Суд Залізничного району Гомеля 16 вересня розглянув адміністративну справу, визнав провину Олександра недоведеною і виправдав його.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Мінську (Білорусь) співробітники ОМОНу жорстко затримали жінок, які вийшли на марш проти Олександра Лукашенка.

Коментувати
Світ

Дивіться також

Підозрюваний організатор убивства Гандзюк Павловський визнав провину

Нового прокурора Тернопільщини вирішили звільнити після п'яного скандалу зі "свинями" – ЗМІ

У таборі хасидів на кордоні з Україною утворилися гори сміття. Фото

Загибель Качинського: Польща зажадала арешту російських диспетчерів

В Україні на COVID-19 захворіли рекордні 3,5 тисячі осіб: статистика МОЗ на 17 вересня