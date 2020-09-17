У Білорусі судили глухонімого за "вигукування гасел"

У Білорусі затримали, а потім судили глухонімого хлопця за те, що він нібито брав участь в акції протесту та "голосно викрикував гасла".

Про це повідомило kp.by. 23-річного жителя Гомеля на ім'я Олександр затримали 12 серпня на автобусній зупинці.

Його мати розповіла журналістам, що ОМОНівці схопили хлопця, коли він повертався з роботи.

"Він робив пересадку в центрі міста і на зупинці чекав на автобус. Коли Саша вже заходив до салону, у цей момент під'їхав автозак, сина витягли з автобуса і затягли в автозак", – розповіла жінка.

За словами жінки, її син практично з дитинства нічого не чує і не може говорити. Розуміє його тільки вона.

"Саша показував на слуховий апарат, намагався пояснити, що не чує, але на це не звертали уваги. Навпаки, його почали бити – по ногах, по голові", – розповіла мати затриманого.

В автозаку хлопця поставили на коліна, а в РВВС поклали обличчям на підлогу і не дозволяли піднімати голову.

Суд Залізничного району Гомеля 16 вересня розглянув адміністративну справу, визнав провину Олександра недоведеною і виправдав його.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Мінську (Білорусь) співробітники ОМОНу жорстко затримали жінок, які вийшли на марш проти Олександра Лукашенка.