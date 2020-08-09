У Білорусі проходять вибори президента: всі подробиці

У неділю, 9 серпня, в Білорусі стартували вибори президента країни. Напередодні в Мінськ стягнули військову техніку, правоохоронці переведені на посилений варіант служби.

У виборах беруть участь 5 кандидатів:

чинний президент Олександр Лукашенко,

дружина опозиціонера Сергія Тихановського Світлана Тихановська,

співголова громадського об'єднання "Говори правду" Андрій Дмитрієв,

ексдепутат Ганна Канопацька,

голова партії "Білоруська соціал-демократична Грамада" Сергій Черечень.

ЦВК відмовила в реєстрації Віктору Бабарику, Валерію Цепкалу, Юрію Ганцевичу, Володимиру Непомнящих, Ользі Ковальковій, Миколі Козлову.

Вибори будуть визнані такими, що відбулися, якщо в них візьмуть участь понад 50% громадян, внесених до списків. Для обрання президентом Білорусі необхідно набрати більше 50% голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.

OBOZREVATEL веде текстову онлайн-трансляцію подій у Білорусі:

08:08 – Згідно з даними ЦВК, за п'ять днів дострокового голосування спостерігалася рекордна явка виборців – 41,7%.

08:00 – У Білорусі відкрилися виборчі дільниці. Всього в країні можна буде проголосувати на 5 767 дільницях, за кордоном організовані 44 дільниці.

07:10 – Білоруський опозиційний політик Анатолій Лебедько заявив, що протоколи з результатами президентських виборів були оформлені до підрахунку голосів – в них результат Лукашенка становить близько 76%.