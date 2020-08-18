У Білорусі старший слідчий СК звільнився і закликав "вигнати диктатора Лукашенка"
Співробітник слідчого комітету Білорусі Андрій Остапович подав у відставку на фоні протестів через результати виборів у країні.
Він також закликав земляків боротися до кінця і "вигнати диктатора Лукашенка". Знімком рапорту про звільнення правоохоронець поділився в Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
Так, капітан юстиції, слідчий Партизанського районного відділу СК в місті Мінськ заявив, що особисто бачив, як співробітники ОМОНу Білорусі били на мітингах мирних демонстрантів. У своєму рапорті він навів декілька прикладів таких сцен насильства і підкреслив, що не має наміру працювати в правоохоронних органах, коли в країні відбуваються такі події.
"Співгромадяни, боріться до переможного кінця, виганяючи диктатора і злочинність разом із ним!" – звернувся Остапович до білорусів.
На опублікованих у мережі фото видно, що під час звільнення, крім рапорту і посвідчення, слідчий СК у Мінську залишив ще деякі речі. Серед них зброя, ремінь, пропуск і ключі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у Білорусі двоє телеведучих заявили про звільнення на фоні масштабних протестів проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня.
Пізніше ще один білоруський телеведучий з цієї ж причини написав заяву про звільнення.
У мережі поширили відеозвернення колишніх співробітників силових структур Білорусі, які викидають свою форму на знак протесту проти жорсткого розгону активістів.
Також співробітник адміністрації президента Білорусі Артем Проскаловіч звільнився зі своєї посади на знак протесту.
Крім цього, в Білорусі глава президентського пулу журналістів Дмитро Семченко звільнився через побиття силовиками його двоюрідного брата, який брав участь у протестах після виборів у країні.