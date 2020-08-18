У Білорусі старший слідчий СК звільнився і закликав "вигнати диктатора Лукашенка"

Старший слідчий СК у Мінську звільнився, зокрема, й через дії силовиків на протестах у Білорусі.

Співробітник слідчого комітету Білорусі Андрій Остапович подав у відставку на фоні протестів через результати виборів у країні.

Він також закликав земляків боротися до кінця і "вигнати диктатора Лукашенка". Знімком рапорту про звільнення правоохоронець поділився в Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, капітан юстиції, слідчий Партизанського районного відділу СК в місті Мінськ заявив, що особисто бачив, як співробітники ОМОНу Білорусі били на мітингах мирних демонстрантів. У своєму рапорті він навів декілька прикладів таких сцен насильства і підкреслив, що не має наміру працювати в правоохоронних органах, коли в країні відбуваються такі події.

Рапорт білоруського слідчого (Instagram astap_mystery)

"Співгромадяни, боріться до переможного кінця, виганяючи диктатора і злочинність разом із ним!" – звернувся Остапович до білорусів.

Остапович вирішив звільнитися через протести в Білорусі (Instagram astap_mystery)

На опублікованих у мережі фото видно, що під час звільнення, крім рапорту і посвідчення, слідчий СК у Мінську залишив ще деякі речі. Серед них зброя, ремінь, пропуск і ключі.

Слідчий Партизанського районного відділу СК в місті Мінськ заявив, що особисто бачив, як ОМОН бив мирних протестувальників (Instagram astap_mystery)

Через дії колег-правоохоронців Остапович вирішив звільнитися (Instagram astap_mystery)

Фото рапорту Остаповича (Instagram astap_mystery)

Скриншот повідомлення (Instagram astap_mystery)

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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