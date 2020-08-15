У Білорусі – сьомий день протестів: що відбувається в містах, де страйкують. Фото і відео
У Білорусі проходить уже сьомий день протестів проти підсумків президентських виборів. Люди вийшли на вулиці всіх великих міст країни.
Як повідомляють білоруські Telegram-канали, в Мінську тисячі людей прийшли до метро "Пушкінська", де загинув 34-річний активіст Олександр Тарайковський.
Також співробітники мінського аеропорту вийшли з акцією проти насильства в Білорусі (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
Протестувальники пікетували ізолятор на Окрестіна, де катували затриманих. Серед активістів помічений репер Макс Корж.
Демонстранти тримали плакати "81 зниклий безвісти", "Не забудемо. Не пробачимо", "Окрестіна = Освенцим", "Мінськ. Хабаровськ. Куштан", "Розберемося без Путіна".
Тим часом у Гродні та Бресті бійці ВДВ висловили солідарність з учасниками протестів. Вони пройшлися вулицями з плакатами "Ми з народом" і дарували жінкам квіти.
Жителі Борисова також протестували під будівлею міськради, вимагаючи мера вийти до народу.
У Верхньодвінську відбулася мирна акція – люди з дітьми тримали в руках білі та червоні кульки.
У Заславлі небайдужі зібралися вшанувати пам'ять загиблого Тарайковського. Вони скандували: "Не забудемо. Не пробачимо" і аплодували.
У Барановичах люди маршем пройшли до місцевого СІЗО.
Аналогічні акції солідарності пройшли в Ів'є, Могильові, Старих дорогах, Вітебську, Березі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, перший офіційний загиблий на протестах у Мінську Олександр Тарайковський, ймовірно, помер внаслідок пострілу спецназівця, а не від детонації в руці невідомого пристрою.
14 серпня головний суперник Олександра Лукашенка на виборах у Білорусі Світлана Тихановська виступила з новим відеозверненням, запропонувавши всім мерам міст 15-16 серпня виступити організаторами мирних масових зібрань у кожному місті.