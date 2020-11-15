У Білорусі силовики затримали понад сотню протестувальників. Фото та відео

Мирослав Семенюк Світ 13:56, 15.11.2020 Оновлено: 14:05, 15.11.2020

У неділю, 15 листопада, протестувальники проти влади в Білорусі традиційно зібралися на марші в різних містах. Їхнім девізом став "Я виходжу!"

Як повідомляють білоруські ЗМІ, мобільний інтернет пропав у Мінську із самого ранку, пізніше закрили всі станції метро в центрі міста.

До Мінська стягнули колони спецтехніки та ОМОНу. У центрі силовиків було більше, ніж перехожих (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Приблизно об 11 годині (10 годин за київським часом) у місті почалися затримання демонстрантів. Наразі затримано більш ніж 100 осіб.

Після 13 години за Києвом на Площі змін у Мінську проти людей застосували спецзасоби – сталася серія вибухів, мітингувальники розбіглися.

По проспекту Пушкіна проїхали водомети, автозаки і техніка з колючим дротом
tut.by
Біля станції метро "Пушкінська" силовики затримали учасників маршу
tut.by
Усього затримано більш ніж 100 осіб
tut.by
У центрі Мінська силовиків було більше, ніж перехожих
tut.by
Силовики були озброєні вогнепальною зброєю
tut.by
Проти людей застосували спецзасоби
tut.by

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 листопада в різних містах Білорусі попрощалися з 31-річним Романом Бондаренком, який помер після побиття силовиками на Площі змін у Мінську.

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