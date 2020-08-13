У Білорусі силовики викидають форму в знак протесту. Відео

Карина Бондаренко Світ 07:21, 13.08.2020 Оновлено: 07:21, 13.08.2020

У мережі поширили відеозвернення колишніх співробітників силових структур Білорусі, які викидають свою форму на знак протесту проти жорсткого розгону активістів.

Більше десяти відповідних роликів опублікували в місцевому Telegram-каналі NEXTA Live (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Багато хто говорить, що пишалися тим, де служили, а зараз їм соромно за силові структури. Потім колишні військові знімають форму і викидають або навіть спалюють її.

"Я давав присягу своєму народу, пишався тим, де служив. Зараз мені соромно. Ганьба. Ганьба всім, хто виконує такі накази", – каже чоловік на одному з відео.

Як писав OBOZREVATEL раніше, четверта ніч протестів в Білорусі після президентських виборів закінчилася без екстремального протистояння, на відміну від трьох попередніх.

Коментувати
Світ

Дивіться також

Глюкоза виправдалася за заяву про український Крим: співачка назвала свою фразу монтажем

Коронавірус в Україні вдарить із новою силою, смертей і хворих побільшає: прогноз НАН за регіонами

У Білорусі повідомили про затримання "координаторів і спонсора" протестів у Мінську

В Україні відмовляться від паспортів-книжечок: опубліковано законопроєкт Кабміну

Батько розвідника Журавля обурився через орден для морпіха, який покинув Героя помирати