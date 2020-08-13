У Білорусі силовики викидають форму в знак протесту. Відео

У мережі поширили відеозвернення колишніх співробітників силових структур Білорусі, які викидають свою форму на знак протесту проти жорсткого розгону активістів.

Більше десяти відповідних роликів опублікували в місцевому Telegram-каналі NEXTA Live (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Багато хто говорить, що пишалися тим, де служили, а зараз їм соромно за силові структури. Потім колишні військові знімають форму і викидають або навіть спалюють її.

"Я давав присягу своєму народу, пишався тим, де служив. Зараз мені соромно. Ганьба. Ганьба всім, хто виконує такі накази", – каже чоловік на одному з відео.

Як писав OBOZREVATEL раніше, четверта ніч протестів в Білорусі після президентських виборів закінчилася без екстремального протистояння, на відміну від трьох попередніх.